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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları düştü

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları hem Türkiye hem de Meksika’dan verilen tekliflerin geçen hafta 11$/mt düşmesiyle birlikte gevşedi.

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