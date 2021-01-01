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ABD inşaat demiri piyasası yeni geçen altyapı yasasından henüz etkilenmedi

ABD’de yerel inşaat demiri talebinin, en son meclisten geçen altyapı yasası sayesinde projelere fon sağlanacak olması sonucu, ...

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