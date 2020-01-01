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< Hurda ve Hammadde

Yerel çelik piyasasında devam eden düşüş sebebiyle Shagang hurda alım fiyatlarını yeniden düşürdü

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 50 RMB/mt (7,8$/mt) düşürerek piyasanın gidişatına yönelik olumsuz tahminleri olduğunu gösterdi.

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