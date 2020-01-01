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Yeni bağlantılarla Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatı arttı

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yeni ABD menşeli bağlantılarla yükselişine devam etti.

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