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< Hurda ve Hammadde

Vietnam’ın talebi hurda fiyatlarındaki keskin artışları destekliyor

Geçtiğimiz on günlük süre içerisinde Vietnamlı hurda ithalatçıları alımlara ilgisini artırdı.

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