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< Hurda ve Hammadde

Uzun bir aranın ardından Türkiye’ye yapılan ABD çıkışlı hurda bağlantısında fiyatlar düştü

Türkiye deep sea hurda piyasasındaki durgunluk, bugün açıklanan ABD çıkışlı hurda bağlantısıyla son buldu.

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