﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye yapılan son ABD ve Baltık çıkışlı hurda bağlantılarında fiyatlar arttı

Türkiye ithal hurda piyasasındaki durgunluk, yapılan bağlantılarla sona ererken, hurda fiyatlarında gözle görülür bir artış kaydedildiği gözlendi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.