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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye yapılan ABD çıkışlı hurda bağlantısında fiyatlar 460$/mt CFR’a dayandı

Türkiye’ye yapılan son ABD çıkışlı hurda bağlantısında, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları yaklaşık 460$/mt CFR seviyesine çıktı.

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