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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’ye sunulan yüksek sayıda hurda teklifi piyasadaki havayı bozdu

Türkiye ithal hurda piyasası ortaya çıkan çok sayıda teklif karşısında sessizliğini korumakta.

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