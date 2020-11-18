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Türkiye’nin gemi hurdası fiyatları beklendiği üzere yükseldi

Türkiye’nin 9 Ekim tarihinden bu yana yatay seyrini koruyan gemi hurdası fiyatları bugün sert biçimde yükseldi.

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