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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’deki yeni bağlantıyla Baltık menşeli hurda fiyatı 435$/mt CFR seviyesinde

Bugün piyasada duyulan Baltık çıkışlı bağlantıyla söz konusu bölgeden alınan gösterge kalite hurda fiyatları 435$/mt CFR seviyesine çıktı.

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