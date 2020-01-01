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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları sert biçimde yukarı çekildi

Bugün bazı Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını kalitesine bağlı olmak üzere 60-250 TL/mt aralığında ve sert biçimde yukarı çekti.

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