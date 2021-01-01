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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de short sea çıkışlı hurda segmenti sessiz, satıcıların teklifleri gücünü koruyor

Bu haftanın başından bu yana, Türkiye’de short sea çıkışlı hurda segmenti sessizdi. Bölgede havanın soğumaya başlaması ...

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