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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının gücünü korumasıyla Pakistan’a verilen hurda teklifleri arttı

Türkiye piyasasındaki gelişmeler, küresel hurda tedarikçilerinin, bu hafta, Pakistan’a verdiği teklifler üzerinde belirleyici bir rol oynadı.

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