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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de hurda fiyatları tarihi seviyede

Bugün daha erken saatlerde duyulan Avrupa menşeli bağlantıların ardından, St. Petersburg’dan yapılan yeni bir deep sea bağlantısı olduğu öğrenildi.

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