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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları yükselişini sürdürdü

Bugün İzmir merkezli üreticiler gemi hurdası fiyatlarını 5-15$/mt artırdı.

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