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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları ikinci haftada da değişmedi

Türkiye’nin gemi hurdası alım fiyatları ardı ardına ikinci haftada da değişmedi.

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