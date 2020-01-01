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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları hafifçe düştü

Bugün, 12 Mart’ta, çoğu Türk üretici gemi hurdası alım fiyatlarını 3-15$/mt düşürürken, Özkan Demir Çelik gemi hurdası alımlarını kapattı.

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