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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alış fiyatları 4$/mt yükseldi

İzmir’de çelik üreticileri yerel gemi hurdası alış fiyatlarını, 18 Ekim tarihinden beri beşinci kez, yükseltti. Üç üretici ...

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