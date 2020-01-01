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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları sert biçimde yükseldi

Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan yeni kargo ile HMS I/II 80:20 hurda fiyatları sert biçimde yükseldi.

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