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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları 440$/mt CFR ile yeniden yükseldi

Yerel saat ile geç olsa da Türkiye’de iki yeni deep sea hurda bağlantısı daha duyuldu ve bağlantıların bugün yapıldığı ifade ediliyor.

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