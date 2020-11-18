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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de çok sayıda deep sea bağlantısı

Türk çelik üreticileri hurda ithalatına devam ederken bugün piyasada çok sayıda bağlantı duyuldu.

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