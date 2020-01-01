﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Belçika çıkışlı hurda fiyatları 330$/mt seviyesine ulaştı

Belçika çıkışlı alımda HMS I/II 80:20 hurda fiyatı 330$/mt CFR Türkiye seviyesine ulaştı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.