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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık menşeli hurda fiyatı hafifçe arttı

Bugün duyulan iki Baltık menşeli bağlantıda fiyatların bölgeden yapılan son bağlantılarda kaydedilenin hafif üzerinde olduğu gözlendi.

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