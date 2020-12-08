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Türkiye’de Baltık çıkışlı yeni hurda bağlantısı

Bugün Türkiye’nin yeni bir Baltık çıkışlı hurda bağlantısı yaptığı duyulurken, gösterge kalite hurda fiyatlarının hafifçe düşük olduğu gözlendi.

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