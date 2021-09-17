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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları geniş aralıkta dalgalanıyor

Baltık bölgesinden Türkiye’ye yapılan hurda satışlarında, fiyatların geniş aralıkta dalgalandığı görülüyor.

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