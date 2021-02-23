﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda bağlantısı 445$/mt seviyesinden kapatıldı

Uzun süren sessizliğin ardından Baltık bölgesinden bir bağlantı yapılırken, HMS I/II 80:20 hurda son ABD bağlantısında kaydedilen fiyatın üzerinde.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.