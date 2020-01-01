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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda bağlantıları 479-480$/mt CFR seviyesinden kapatıldı

Bugün geç saatlerde Türkiye’den üç Baltık kargosu alındığı paylaşılırken, bağlantılarda HMS I/II 80:20 hurda 479-480$/mt CFR bandından işlem gördü.

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