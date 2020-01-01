﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatı sert biçimde arttı

Türkiye’de iki yeni deep sea hurda bağlantısı duyulurken, AB ve Baltık çıkışlı hurdanın birbirine benzer fiyatlardan alındığı gözlendi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.