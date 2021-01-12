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Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları hafifçe yükseldi

Türkiye’de yeni bir ABD çıkışlı bağlantı gerçekleştirilirken, gösterge hurda fiyatları hafifçe yükseldi.

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