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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda 405$/mt CFR seviyesine indi

Hafta sonu gerçekleştirilen ABD çıkışlı bir bağlantı daha düşük seviyelere işaret etti.

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