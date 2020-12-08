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Türkiye yerel hurda piyasasında yükseliş devam etti

Dün fiyatlarını yükseltmeyip beklemeyi tercih edenler çoğunlukta olmak üzere Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını artırdı.

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