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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında yeni güncellemeler

Türkiye Merkez Bankası’nın dün faiz oranlarını 200 baz puan indirerek %16’yı çekmesinin ardından Türk lirasında yaşanan değer ...

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