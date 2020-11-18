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Türkiye yerel hurda piyasasında üç farklı seyir gözlendi

Bugün çoğu çelik üreticisi yerel hurda alım fiyatlarını değiştirmemeyi tercih ederken, bazı üreticiler fiyatlarını 30-50 TL/mt ...

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