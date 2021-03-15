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Türkiye yerel hurda piyasasında olumsuz görünüm sürüyor

Türkiye yerel hurda piyasasındaki olumsuz görünüm sürerken, Türk üreticilerin bazıları yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü.

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