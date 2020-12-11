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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında bir artış dalgası daha gözlendi

Hafta bitmeden önce Türk çelik üreticilerinin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını alıcı ve kaliteye bağlı olmak üzere 40-155 TL/mt artırdı.

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