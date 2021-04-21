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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında bazı üreticiler fiyatlarını biraz daha indirdi

SteelOrbis’in 16 Nisan Cuma günü yayınladığı raporundan bu yana, bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını indirdi.

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