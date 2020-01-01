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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası yükselişine devam ediyor

Bugün itibarıyla bazı üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olarak 100-250 TL/mt veya 13-34$/mt artırdı.

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