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Türkiye yerel hurda piyasası geriledi

Türkiye yerel hurda piyasasında bazı üreticilerin fiyatlarını 4 Ocak tarihinde kaydedilen seviyelerine kıyasla arttı.

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