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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası dolar bazında geriledi

SteelOrbis’in 26 Mayıs tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticilerin birçoğu yerel hurda alım fiyatlarını 15-40$/mt düşürdü.

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