﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda fiyatları çoğunlukla yatay seyrediyor

Birkaç Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını kalitesine bağlı olarak geçtiğimiz haftaya kıyasla 50-200 TL/mt veya 19-33$/mt ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.