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< Hurda ve Hammadde

Türkiye Venezuela çıkışlı hurdayı 505$/mt CFR seviyesinden aldı

Venezuela’nın deep sea çıkışlı hurda için güvenilir bir kaynak haline gelmesiyle, Türkiye’ye verilen teklifler yükseliyor. ...

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