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Türkiye short sea hurda piyasasında artış

Türkiye deep sea hurda segmentindeki hafif artışın yanı sıra, short sea tekliflerinde de artış görüldü.

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