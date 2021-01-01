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Türkiye short sea hurda piyasası durgun

Türkiye ithal hurda piyasasında çokça bağlantının yapıldığı bir hafta olan 13-17 Eylül tarihleri arasındaki haftanın ardından, ...

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