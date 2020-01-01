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< Hurda ve Hammadde

Türkiye piyasasında geçen haftadan ABD menşeli hurda bağlantısı duyuldu

Türkiye ithal hurda piyasası ABD’den yeni bir alım görmeyi beklerken, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ABD menşeli bir bağlantının detayları duyuldu.

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