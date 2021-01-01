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< Hurda ve Hammadde

Türkiye merkezli MMK Metalürji deep sea hurda alımına başladı

MMK Metalürji elektrik ark ocağını açmasının ardından ilk deep sea hurda bağlantısını yaptı.

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