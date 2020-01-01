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Türkiye gemi hurdası piyasasının seyri değişti

Bu haftanın başında aşağı yönlü hareket eden Türkiye gemi hurdası piyasası bugün yönünü değiştirdi.

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