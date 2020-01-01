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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasasının sert yükselişi sürüyor

İzmir merkezli üreticiler Habaş hariç olmak üzere gemi hurdası fiyatlarını 18 Aralık Cuma günü kaydedilen seviyelere kıyasla 10-40$/mt yukarı çekti.

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