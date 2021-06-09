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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasası sabit ancak bir üretici fiyatlarını indirdi

İzmir bölgesinde faaliyet gösteren Ege Çelik gemi hurdası alım fiyatlarını düne kıyasla 5$/mt düşürdü.

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