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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Bugün itibarıyla bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü.

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